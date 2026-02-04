Toa: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Toa lud am 03.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 46,43 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 38,28 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,34 Prozent auf 14,59 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at