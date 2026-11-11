Toa: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Toa hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 70,78 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Toa noch ein Gewinn pro Aktie von 53,98 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 83,97 Milliarden JPY gegenüber 81,37 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at