Toa mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Toa hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 53,98 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Toa 67,19 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 81,37 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 81,39 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at