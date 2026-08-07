Toa präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Toa hat am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 47,58 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Toa 43,58 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 76,19 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 8,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 83,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at