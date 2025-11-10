TOA ROAD präsentierte Quartalsergebnisse

TOA ROAD äußerte sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12,57 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 22,53 JPY je Aktie vermeldet.

TOA ROAD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,19 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at