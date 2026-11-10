TOA ROAD präsentierte Quartalsergebnisse

TOA ROAD ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TOA ROAD die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,51 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TOA ROAD ein EPS von 12,57 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 28,81 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,19 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at