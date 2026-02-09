TOA ROAD: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TOA ROAD hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 34,14 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TOA ROAD noch ein Gewinn pro Aktie von 47,79 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 34,60 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,66 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at