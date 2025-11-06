Toa: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Toa gab am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 27,00 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,38 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 12,87 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,79 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at