Toa stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Toa hat am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 85,44 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Toa noch ein Gewinn pro Aktie von 63,67 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 91,89 Milliarden JPY gegenüber 90,13 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at