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13.05.2026 06:31:29
Toa Valve Engineering legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Toa Valve Engineering hat am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 135,70 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 115,80 JPY erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,29 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Toa Valve Engineering einen Umsatz von 2,60 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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