Toa Valve Engineering mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Toa Valve Engineering hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 14,94 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -33,930 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 2,78 Milliarden JPY gegenüber 2,75 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 254,85 JPY. Im Vorjahr waren 308,37 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 10,18 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 9,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 11,22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at