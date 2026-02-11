Toa Valve Engineering stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Toa Valve Engineering hat am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Toa Valve Engineering hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 123,78 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -38,940 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Toa Valve Engineering 2,72 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at