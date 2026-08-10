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10.08.2026 06:31:29
Toa Valve Engineering vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Toa Valve Engineering präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 77,09 JPY gegenüber 163,05 JPY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,54 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 2,68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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