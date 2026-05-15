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15.05.2026 06:31:29
Toa: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Toa ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Toa die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 65,40 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 40,20 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite hat Toa im vergangenen Quartal 101,98 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Toa 90,52 Milliarden JPY umsetzen können.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 248,40 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 187,94 JPY je Aktie erzielt worden.
Toa hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 358,70 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 330,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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