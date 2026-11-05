Toa: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Toa hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 36,22 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 27,00 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 14,25 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at