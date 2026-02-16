Toabo legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Toabo lud am 13.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 34,80 JPY, nach 51,10 JPY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,51 Milliarden JPY – eine Minderung von 9,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,99 Milliarden JPY eingefahren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 74,51 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 90,73 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Toabo im vergangenen Geschäftsjahr 17,47 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Toabo 18,42 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at