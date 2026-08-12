Toabo: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Toabo präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 23,01 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 29,09 JPY je Aktie vermeldet.

Toabo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,51 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at