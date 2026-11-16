Toabo: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Toabo äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 17,85 JPY, nach 11,06 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 4,37 Milliarden JPY gegenüber 4,18 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at