Toadman Interactive Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Toadman Interactive Registered hat am 17.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -21,95 SEK. Ein Jahr zuvor waren -2,070 SEK je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 436,9 Millionen SEK, gegenüber 512,9 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14,82 Prozent präsentiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 21,840 SEK vermeldet. Im Vorjahr waren -2,670 SEK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,63 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 1,71 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at