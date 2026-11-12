Toadman Interactive Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Toadman Interactive Registered hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Toadman Interactive Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,83 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,220 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Toadman Interactive Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 495,6 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 355,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at