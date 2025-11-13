Toadman Interactive Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Toadman Interactive Registered präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,330 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 23,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 465,7 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 355,3 Millionen SEK.

Redaktion finanzen.at