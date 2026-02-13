|
13.02.2026 06:31:29
Toagosei: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Toagosei hat am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 44,03 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 12,20 JPY je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,03 Prozent auf 42,45 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 44,23 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 117,02 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 104,56 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 162,31 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 167,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.