Toagosei: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Toagosei hat am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 44,03 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 12,20 JPY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,03 Prozent auf 42,45 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 44,23 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 117,02 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 104,56 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 162,31 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 167,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at