Toagosei hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Toagosei hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 27,49 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 21,23 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 43,06 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 39,52 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at