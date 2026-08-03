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03.08.2026 06:31:29
Toagosei informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Toagosei hat am 31.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 30,56 JPY, nach 33,75 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 43,77 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,52 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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