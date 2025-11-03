Toagosei präsentierte Quartalsergebnisse

Toagosei hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 21,23 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Toagosei ein EPS von 30,63 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Toagosei in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,44 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 39,52 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 41,79 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at