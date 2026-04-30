Toagosei: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Toagosei äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 26,00 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 18,01 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,98 Prozent auf 38,63 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 39,82 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at