TOAMI: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TOAMI hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 19,64 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 19,87 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,54 Prozent auf 5,11 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte TOAMI 5,13 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at