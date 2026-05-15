TOAMI mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TOAMI veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,78 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -9,440 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 4,19 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,40 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 30,66 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten -1,120 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 18,39 Milliarden JPY – ein Plus von 1,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem TOAMI 18,10 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at