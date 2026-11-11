TOAMI präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TOAMI hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 4,66 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TOAMI 9,34 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 4,59 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,51 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at