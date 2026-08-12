TOAMI stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TOAMI äußerte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 32,22 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TOAMI ein EPS von 2,46 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat TOAMI mit einem Umsatz von insgesamt 4,51 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,51 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at