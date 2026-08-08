Toast Aktie
WKN DE: A3C3Y4 / ISIN: US8887871080
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08.08.2026 20:18:22
Toast CEO Aman Narang Sells 138,000 Shares for $4.9 Million Amid Stock's 24% Dip
Aman Narang, CEO of Toast, Inc. (NYSE:TOST), reported a sale of 138,052 shares for ~$4.9 million. SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($35.27); post-transaction value based on August 06, 2026, market close ($34.72).Toast, Inc. is a leading provider of cloud-based restaurant management software with a market capitalization of $20.1 billion and TTM revenue of $6.8 billion, demonstrating significant scale within the restaurant technology sector. The company's competitive advantage derives from its vertically integrated platform combining point-of-sale systems, payment processing, and operational management tools specifically engineered for restaurant workflows. With 6,500 employees and a presence across North America and Ireland, Toast maintains a strong position in the digital transformation of the foodservice industry.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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