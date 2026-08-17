Toast Aktie

Toast für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C3Y4 / ISIN: US8887871080

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17.08.2026 14:58:01

Toast CFO Elena Gomez Sells 7,924 Shares

Elena Gomez, President and CFO of Toast, Inc. (NYSE:TOST), sold 7,924 shares of Class A Common Stock on Aug. 7, 2026, and Aug. 10, 2026, as disclosed in a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($35.30); post-transaction value based on Aug. 10, 2026 market close ($35.69).Toast is a leading provider of cloud-based restaurant management software, with a market capitalization of $20.7 billion and TTM revenue of $6.8 billion, demonstrating significant scale in the restaurant technology vertical. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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