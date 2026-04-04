Toast Aktie
WKN DE: A3C3Y4 / ISIN: US8887871080
|
04.04.2026 11:35:00
Toast Is Down 25% in 2026. Is This a Once-in-a-Lifetime Buying Opportunity?
Toast (NYSE: TOST) is at the intersection of three hard-hit sectors thus far in 2026: software, payments, and restaurants. The S&P North American Technology Software Index was down nearly 25% in the first quarter, while the Nasdaq CTA Global Digital Payments Index sank 20% and the S&P 500 Restaurants Sub-Industry Index fell 5%. Against that backdrop, it's not surprising the stock lost a quarter of its value in the first quarter, as it was hit from all sides. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Toast
|
11.02.26
|Ausblick: Toast legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Toast zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Toast legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Toast
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Toast
|22,92
|2,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Trumps Iran-Rede: ATX geht schwächer ins Osterwochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließlich uneins -- Börsen in Asien schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex verbuchten vor dem verlängerten Osterwochenende Verluste. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag mit Abschlägen.