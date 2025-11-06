Toast legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Toast veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,16 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,63 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Toast einen Umsatz von 1,31 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at