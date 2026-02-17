Toast Aktie

Toast für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C3Y4 / ISIN: US8887871080

17.02.2026 09:49:00

Toast Shares Rebound on Solid Growth Outlook. Can the Stock's Momentum Continue?

After an initial after-hours sell-off, Toast (NYSE: TOST) shares rebounded after the restaurant management software-as-a-service (SaaS) company reported solid fourth-quarter results and issued upbeat guidance.Let's dig into the company's recent results and prospects to see if the stock's rebound can continue.Toast continues to do a great job of adding new locations, bringing on about 8,000 new net restaurants (a 22% year-over-year increase) in the quarter and 30,000 for the year, for a total of approximately 164,000. The company called out the traction it was getting in international markets, as well as with food and beverage retailers. Meanwhile, it said its enterprise rollouts and pipeline have "never been bigger." Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
