Toast Aktie
WKN DE: A3C3Y4 / ISIN: US8887871080
|
17.02.2026 09:49:00
Toast Shares Rebound on Solid Growth Outlook. Can the Stock's Momentum Continue?
After an initial after-hours sell-off, Toast (NYSE: TOST) shares rebounded after the restaurant management software-as-a-service (SaaS) company reported solid fourth-quarter results and issued upbeat guidance.Let's dig into the company's recent results and prospects to see if the stock's rebound can continue.Toast continues to do a great job of adding new locations, bringing on about 8,000 new net restaurants (a 22% year-over-year increase) in the quarter and 30,000 for the year, for a total of approximately 164,000. The company called out the traction it was getting in international markets, as well as with food and beverage retailers. Meanwhile, it said its enterprise rollouts and pipeline have "never been bigger." Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Toast
|
11.02.26
|Ausblick: Toast legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Toast zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Toast legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Toast
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Toast
|23,55
|1,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.