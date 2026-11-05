Toast stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Toast hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 USD, nach 0,160 USD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Toast im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,98 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,63 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at