Toast Aktie

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WKN DE: A3C3Y4 / ISIN: US8887871080

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17.09.2026 00:05:00

Toast Turned $1.91 Billion in Revenue Into $154 Million in Profit. The Payments Half Is Doing the Heavy Lifting.

Toast (NYSE: TOST) is a leading provider of financial technology services for businesses in the restaurant industry. The business is growing rapidly and still seems to have a long runway for expansion, but some of its business segments are carrying a lot more weight on the profitability front than others.

In the second quarter, Toast's revenue grew 23% to reach roughly $1.91 billion. Meanwhile, the business posted net income of $154 million in the period -- good for a margin of roughly 80.7%. The company's payments business once again did the heavy lifting in driving profits, but the picture is also more nuanced.

Image source: Getty Images.

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