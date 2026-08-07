Toast zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Toast stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Toast 0,130 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,91 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,55 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at