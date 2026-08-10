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10.08.2026 06:31:29
Toba: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Toba präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 89,01 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 80,73 JPY je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Toba mit einem Umsatz von insgesamt 8,06 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,91 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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