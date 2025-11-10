Toba gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Toba hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 60,66 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Toba 66,84 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 6,88 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,15 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at