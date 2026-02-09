|
Toba: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Toba hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS belief sich auf 60,67 JPY gegenüber 84,61 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,68 Prozent auf 7,13 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,26 Milliarden JPY gelegen.
