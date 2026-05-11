11.05.2026 06:31:29

Toba: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Toba ließ sich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Toba die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 79,80 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Toba 101,93 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,12 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,51 Milliarden JPY.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 281,86 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 310,89 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 29,06 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 7,93 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 31,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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