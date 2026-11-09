Toba vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Toba veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 100,00 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 60,66 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 8,65 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,88 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at