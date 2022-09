TOBi lernt jetzt sprechen

Persönlich & immer erreichbar: Vodafone schenkt seinem Chatbot eine menschliche StimmeNeues Verfahren: 2.000 Sätze reichen aus, um TOBi in mehreren Sprachen reden zu lassenVoll im Trend: In 10 Jahren haben sich sprechende Voicebots im Kundenservice etabliertService-Chef Guido Weissbrich: „Wollen Kunden-Probleme unkompliziert und schneller lösen“TOBi ist der digitale Assistent und Chatbot von Vodafone. Seit April 2019 unterstützt er den Vodafone-Kundenservice. Sein Ziel: Die verschiedenen Anliegen der Kunden im Erstkontakt thematisch einordnen und, wenn möglich, viele davon direkt selbst lösen. Bisher konnten Kunden mit TOBi nur chatten. Das wird sich ändern, denn jetzt lernt TOBi sprechen und entwickelt sich so zu einem digitalen Service-Mitarbeiter, der seine Kolleginnen und Kollegen an den Hotlines unterstützt, damit Kunden künftig schneller geholfen wird. Thomas, ein langjähriger Mitarbeiter von Vodafone Deutschland, schenkt TOBi seine Stimme. Dafür hat er sich in einem unternehmensweiten Wettbewerb gegen 250 Bewerber durchgesetzt. Damit TOBi künftig sinnvoll und zielführend antwortet, kommt ein neues technisches Verfahren mit künstlicher Intelligenz zum Einsatz: Nur 2.000 Sätze, die Thomas im „Sonic Lab“, der auf die hörbare Marken-Digitalisierung spezialisierten Firma comevis, eingesprochen hat, genügen, um TOBi zukünftig mit seiner Stimme sprechen zu lassen – wenn nötig, auch in mehreren Sprachen. Bereits im Herbst soll TOBi auf der Vodafone Hotline und bei ersten Kunden-Anliegen zum Einsatz kommen.Unser Chatbot lernt jetzt sprechen – und wird damit ein ganzes Stück menschlicher und vertrauter.Guido WeissbrichGuido WeissbrichGuido Weissbrich, Service-Chef bei Vodafone Deutschland: „Unser Ziel ist es, dass sich unsere Kunden auf stabile Netze und leistungsstarke Produkte verlassen können. Und wenn es doch einmal zu Problemen kommt, wollen wir diese so schnell und unkompliziert wie möglich lösen. Hier wollen wir besser werden. Und dabei spielt auch TOBi eine wichtige Rolle. Unser Chatbot lernt jetzt sprechen – und wird damit ein ganzes Stück menschlicher und vertrauter. In ihm vereinen wir erstmals die Vorzüge eines persönlichen Service-Mitarbeiters mit der sofortigen Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit eines digitalen Kommunikationskanals.“Chatbots liegen voll im TrendDas belegen zahlreiche Studien – wie die der EOS Gruppe aus dem vergangenen Jahr. Demnach nutzen schon zwei Drittel der 2.800 befragten Unternehmen einen Chatbot – in der Regel im Erstkontakt, im Kundenservice und bei der Produktberatung. Ihr Vorteil: Sie sind rund um die Uhr erreichbar und bieten schnelle Hilfe. Und das steigert die Kundenzufriedenheit und entlastet die menschlichen Service-Mitarbeiter. EOS wagt auch einen Blick in die Zukunft und prognostiziert, dass schon in 10 Jahren Chatbots Emotionen erkennen und individuell passende Antworten generieren. Dann werden sprechende Voicebots in vielen Unternehmen ein fester Bestandteil im Kundenservice sein.TOBi fester Bestandteil in Kundenmanagement von VodafoneÜber 500.000Anfragen übernimmt TOBi monatlich in der Service-App und im Web und löst davon rund die Hälfte selbstständigSeit 2019 setzt Vodafone seinen Chatbot TOBi in der Service-App MeinVodafone und im Web ein. Hier übernimmt er jeden Monat über eine halbe Millionen Anfragen, von denen er rund die Hälfte selbständig löst. Doch bisher fehlte TOBi die Vertrautheit einer menschlichen Stimme, die viele Kunden im Gespräch mit einem Service-Mitarbeiter so schätzen. Daher wird TOBi zum digitalen Sprachassistenten nach Vorbildern wie Alexa und Siri. Schon ab Herbst wird er auf der Vodafone Hotline zu hören sein und hier erste Kundenanliegen bearbeiten. In den folgenden Monaten wird sein Einsatzgebiet dann Schritt für Schritt erweitert und auf weitere Kanäle wie beispielsweise der MeinVodafone App ausgerollt. Bis dahin trainiert ein hochspezialisiertes Team aus dem Customer Operations-Bereich von Service-Chef Guido Weissbrich weiter an seiner künstlichen Intelligenz, um ihn schlauer und vor allem menschlicher zu machen.Von der Idee zum sprechenden TOBiEine fünfköpfige Jury entschied sich im Finale für Thomas, der TOBi seine Stimme schenkt. VodafoneSchon im vergangenen Jahr entstand die Idee, TOBi eine menschliche Stimme zu geben. Dabei war früh klar, es soll die Stimme einer Vodafone Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters werden. Im Frühjahr dieses Jahres bewarben sich 250 Kolleginnen und Kollegen von Vodafone in einem internen Wettbewerb um TOBis Stimme. Die fünf Besten wurden dann im Sommer zum Finale nach Düsseldorf eingeladen, wo eine fünfköpfige Jury den langjährigen Mitarbeiter Thomas aus Düsseldorf zum Gewinner wählte.Für die Sprachaufnahmen ging es dann ins Sonic Lab des Kölner Unternehmens comevis – einem Spezialisten für Code-basiertes Sound Branding, Acoustic Service Design und K.I. Applikationen. Hier kam ein neues Verfahren der Sprach-Synthetisierung zum Einsatz, das den Chatbot mit Hilfe künstlicher Intelligenz nicht nur zum Voicebot macht, sondern ihm auch eine flüssigere und natürlichere Stimme verleiht.In 2.000 Sätze zum sprechende VoicebotDie Sprachaufnahmen für TOBi fanden im Sonic Lab von comevis statt. VodafoneSprach-Synthetisierung beschreibt die künstliche Erzeugung einer menschlichen Stimme – eingesprochene Texte werden also in Sprache umgewandelt. Das Verfahren von comevis greift dabei auf eine hochkomplexe neuronale TTS-Technologie (Text-to-Speech) zurück: Diese analysiert und lernt nicht nur das gesprochene Wort, sondern auch ihre Phonetik, also die Besonderheiten der Stimme in Bezug auf Klangfarbe und Aussprache. Thomas musste beim gesamten Verfahren im Aufnahmestudio gerade einmal 2.000 Sätze einsprechen. Mit Hilfe seiner künstlichen Intelligenz kann Voicebot TOBi daraus völlig neue Sätze bilden – ohne dass Thomas diese im Aufnahmestudio erneut einsprechen muss.Gewinner Thomas zum Aufnahme-Prozess: “Zunächst war der Gedanke daran, dass meine Stimme künftig millionenfach im Kunden-Service zu hören sein wird, etwas merkwürdig. Heute freue ich mich schon sehr darauf. Dass unser Voicebot TOBi basierend auf nur wenigen Sätzen, die ich eingesprochen habe, künftig eigenständig passende Antworten gibt, ist wirklich faszinierend.“ Und weiter: „Zu wissen, dass die eigene Stimme im Kunden-Service von Vodafone bald eine wichtige Rolle spielen wird, macht mich stolz.“Der Beitrag TOBi lernt jetzt sprechen erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.