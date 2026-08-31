Tobii AB gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tobii AB veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,020 SEK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 45,77 Prozent auf 154,0 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 284,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at