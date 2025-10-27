Tobii AB stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tobii AB hat am 24.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,21 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tobii AB -0,070 SEK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 25,12 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 158,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 211,0 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at