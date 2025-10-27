|
27.10.2025 06:31:29
Tobii AB stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Tobii AB hat am 24.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,21 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tobii AB -0,070 SEK je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 25,12 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 158,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 211,0 Millionen SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.