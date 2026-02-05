Tobii AB zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tobii AB veröffentlichte am 04.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,86 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tobii AB 0,020 SEK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 32,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 193,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 284,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,930 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,890 SEK je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 834,00 Millionen SEK – eine Minderung um 2,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 857,00 Millionen SEK eingefahren.

