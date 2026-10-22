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22.10.2026 06:31:29
Tobii Dynavox Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Tobii Dynavox Registered hat am 21.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Tobii Dynavox Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,83 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,360 SEK je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tobii Dynavox Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 685,0 Millionen SEK im Vergleich zu 606,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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