Tobii Dynavox Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tobii Dynavox Registered veröffentlichte am 24.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,36 SEK gegenüber 0,230 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 588,0 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 581,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at