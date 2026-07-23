Tobii Dynavox Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tobii Dynavox Registered hat am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,70 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,280 SEK je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Tobii Dynavox Registered 670,0 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 603,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at